Merkel, patto stabilità con flessibilità

(ANSA) - BERLINO, 11 MAR - "Il patto di stabilità Ue va usato con flessibilità". Lo ha detto Angela Merkel riferendo della videoconferenza di ieri con le istituzioni europee sull'emergenza coronavirus. "Noi parleremo con i colleghi italiani per capire cosa possiamo fare" ha dichiarato Merkel, rispondendo a una domanda sulle misure concrete che si potranno prendere in Germania per aiutare a combattere l'emergenza del sistema sanitario italiano a causa del coronavirus. La cancelliera ha però sottolineato che anche il sistema tedesco è "in procinto di affrontare una situazione di stress".