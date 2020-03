Tutti Laender Germania colpiti da virus

(ANSA) - BERLINO, 10 MAR - Con il primo contagio ufficiale in Sachsen-Anhalt, tutti i 16 Laender tedeschi sono adesso colpiti dal Coronavirus. Del caso ha riferito il ministero sociale di Magdeburgo.

"La situazione è seria. Io chiedo a tutti i sindaci, ai Laender, e agli ospedali di attivare i piani di crisi e di iniziare ad adeguare le strutture" per l'epidemia in Germania.

Lo ha affermato il presidente del Rorbert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino.

L'esperto ha anche spiegato che all'interno del Paese la valutazione sulla pericolosità dell'impatto del Coronavirus è differenziata: il rischio per la popolazione tedesca è classificato attualmente come "medio", ma nel distretto di Heinsberg "è più alto". Il bollettino del ministero della Salute registra oggi 1139 casi a livello federale (ieri erano 1112) e due vittime.