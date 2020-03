Duma approva emendamento salva-Putin

(ANSA) - MOSCA, 10 MAR - La Duma - la camera bassa del Parlamento russo - ha approvato l'emendamento-Tereshkova che propone di eliminare il limite del mandato presidenziale dalla Costituzione, permettendo così a Vladimir Putin (in teoria) di presentarsi alle elezioni dopo il 2024. Lo riporta la Tass.

Putin si è detto oggi contrario all'abolizione dei limiti. Il testo di modifica costituzionale è in corso di seconda lettura alla Duma. Poi sarà la volta della terza, del passaggio al Senato e ai consigli regionali. Quindi la firma presidenziale e il voto nazionale, previsto per il 22 aprile.