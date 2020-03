E' stata rinnovata per altri 15 giorni la custodia cautelare in carcere per George Patrick Zaky, lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato in Egitto. Così la sua legale Hoda Nasrallah. Zaky 'resterà nel carcere di Tora in una sezione per detenuti politici, ha detto il legale ma 'Si trova meglio a Tora che a Mansura'.