Di Maio e amb. Francia, pizza d'amicizia

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il giorno dopo la tensione, si sono salutati con una calorosa stretta di mano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'ambasciatore francese in Italia Christian Masset. I due si sono incontrati in una nota pizzeria del centro di Roma su invito dello stesso Di Maio dopo il caso del video satirico mandato in onda nei giorni scorsi dalla Tv francese Canal+. L'episodio aveva provocato le proteste dell'Italia. Erano seguite la presa di distanza dell'ambasciata francese e le scuse dell'emittente d'oltralpe.