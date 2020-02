Macron a Napoli, felice di essere qui

"Sono molto felice di essere qui con il mio amico presidente per questo summit tra Italia e Francia". Lo ha detto il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macro parlando con i giornalisti a margine della visita al teatro San Ferdinando, dove è stato accolto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Sono felice di essere a Napoli, una città che amo profondamente. Il teatro di Eduardo mi ha sempre accompagnato", ha aggiunto Macron.



"No". Così il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto, a Napoli, ai cronisti che gli chiedevano se per l'emergenza Coronavirus la Francia pensa di bloccare le frontiere con l'Italia, così come invocato oggi da leader del Rassemblement National, Marine Le Pen.