++ CORONAVIRUS: NAVE MSC RESPINTA DA DUE PORTI CARAIBI ++

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - Una nave da crociera italiana, la Msc Meraviglia, e' stata respinta da due porti nei Caraibi, in Giamaica e alle Isole Cayman, per paura del coronavirus. Un membro dell'equipaggio non sarebbe in buone condizioni di salute. Lo riporta il New York Times. Sulla nave oltre 4.500 passeggeri e 1.600 membri dell'equipaggio. Era arrivata martedì mattina al porto di Ocho Rios, in Giamaica, proveniente da Miami. Il divieto di sbarco è scattato quanto il comandante ha comunicato lo stato influenzale di una delle persone a bordo.

Stessa situazione al porto di Georgetown alle Cayman.(ANSA).