Romania, misure per Lombardia e Veneto

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - In Romania è stata disposta la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che siano stati nelle due regioni italiane negli ultimi 14 giorni. Lo annuncia il ministero della Sanità di Bucarest in una nota, come riporta l'agenzia romena Agerpres. I passeggeri all'aeroporto di Bucarest saranno sottoposti ad un questionario e assistiti da personale medico.

Il direttore dell'istituto di malattie infettive Adrian Streinu Cercel ha spiegato che chi arriva con un volo civile affronterà la quarantena in casa.