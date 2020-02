Trump: Mosca vuole vittoria Sanders

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - "I democratici in Nevada (dove grazie all'andamento dell'economia e dell'occupazione vincerò in novembre) devono fare attenzione alla Russia, Russia, Russia.

Secondo il corrotto Adam Schiff, la Russia sta spingendo per far vincere Bernie Sanders". Lo twitta Donald Trump facendo riferimento ai caucus democratici in Nevada che si apriranno oggi alle 21.00 italiane, e all'avvertimento dell'intelligence sulle interferenze russe per favorire Sanders.