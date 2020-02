Siria: Intensi combattimenti nella zona di Idlib

Intensi combattimenti e bombardamenti di artiglieria nella Siria nord-occidentale tra forze turche e loro alleati locali da una parte, e truppe governative siriane appoggiate dall'aviazione russa dall'altra. Lo riferiscono fonti locali a conferma di quanto riportato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Le fonti precisano che si combatte nella cittadina di Nayrab, che si trova ad appena otto chilometri da Idlib, capoluogo dell'omonima regione rimasta per anni fuori dal controllo governativo e ora teatro dell'offensiva delle forze di Damasco.

Almeno 2 soldati turchi sono rimasti uccisi e altri 5 feriti in raid governativi siriani a Idlib. Lo riferisce il ministero della Difesa di Ankara, sostenendo che le forze turche presenti nell'area hanno già risposto al fuoco, uccidendo oltre 50 membri dell'esercito di Bashar al Assad, e che la rappresaglia prosegue.

"Voglio condannare con la più grande fermezza gli attacchi militari condotti da diverse settimane dal regime di Bashar al-Assad contro la popolazione civile di Idlib". Così il presidente francese Emmanuel Macron al suo arrivo al Consiglio europeo. "Spero che, a 27, potremo adottare una posizione forte su questo e portare avanti nuove iniziative a livello delle Nazioni unite".

"Chiedo all'insieme dei membri permanenti del consiglio di sicurezza di assumersi le loro responsabilità. Nulla può giustificare la violazione del diritto umanitario internazionale e il sacrificio della popolazione civile", ha detto Macron. "Oggi non possiamo riunirci e far finta che non stia succedendo nulla", ha continuato il presidente al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo che avrà al centro il tema del bilancio Ue 2021-2027, "da diverse settimane si sta verificando uno dei peggiori drammi umanitari".

La Russia chiede alla Turchia di smettere di sostenere i terroristi in Siria e di consegnare loro le armi. Lo ha detto il Centro russo per la riconciliazione in Siria. "Stiamo esortando le parti turche a smettere di fornire sostegno alle azioni dei terroristi e di consegnare loro le armi per evitare incidenti", ha detto il centro. Lo riporta la Tass. I terroristi hanno violato le difese dell'esercito siriano nella zona di Idlib, sostenuti dal fuoco dell'artiglieria turca. Lo ha detto il Centro russo per la riconciliazione in Siria precisando che i terroristi hanno compiuto alcuni attacchi con un gran numero di carri armati contro le unità dell'esercito siriano nelle aree di Kminas e Nayrab. "Le azioni dei miliziani sono state sostenute dal fuoco dell'artiglieria delle forze armate turche, che ha permesso loro di violare le difese dell'esercito siriano", ha osservato il centro.