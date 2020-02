Siria, pioggia di bombe: papà inventa una storia per la figlia di 4 anni

Cadono le bombe a Idlib, in Siria, e un papà inventa una storia per la sua piccola bambina di 4 anni, Selva: per non farla spaventare le racconta che le bombe fanno parte di un gioco. E ogni volta che si sente una bomba che cade, ridono.



Il video, in cui si vedono papà Abdullah Muhammed e bimba sorridente, è diventato virale. Il video ricorda la scena del film "La vita è bella" in cui Roberto Benigni-papà inventa al figlio una storia sui campi di concentramento.