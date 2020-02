Farnesina: 'Enorme preoccupazione per l'arresto di Zaky'

Il caso di Patrick Zaky "è un'altra fonte di enorme preoccupazione e anche in questo caso" come per Giulio Regeni "mi domando perché, che cosa ha fatto per creare questa preoccupazione e soprattutto perché una reazione così forte da parte egiziana". Lo ha detto il segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni sottolineando che l'Ambasciata al Cairo si è "subito attivata" per seguire il caso.

Sabato scorso il tribunale di Mansura, dopo un'udienza durata appena dieci minuti, ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Zaky, lo studente arrestato al rientro in Egitto con accuse di propaganda eversiva. "Il ricorso è stato respinto", ha detto uno dei legali del ragazzo Wael Ghaly.

A questo punto resta fissata l'udienza del 22 febbraio in cui i giudici decideranno se prorogare o meno la custodia cautelare di altri 15 giorni in base all'eventuale necessità di ulteriori indagini.