Libia: Di Maio, c'è intesa per la missione Ue sull' embargo armi

"La missione Sophia non bastava a bloccare l'ingresso delle armi. E non può più esistere. E non esiste più. Questa nuova missione con un nuovo mandato, avanzata qui oggi, darà un contributo navale importante che sarà dislocato sul lato est della costa libica, dove arriva il flusso delle armi. Ottima anche la proposta di bloccare la missione nel caso si dovesse scatenare un pull factor, anche se non accadrà avendo le navi solo ad est. Ovviamente per questo serve un nuovo mandato a questa missione". Lo ha detto Luigi Di Maio al Cae a Bruxelles.

"Spero che la nuova missione" di controllo dell'embargo Onu sulla Libia "possa essere lanciata al prossimo consiglio Affari esteri, ed essere operativa da fine marzo". Così l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell, chiarendo che oggi è stato trovato "un accordo politico" e che ora saranno gli ambasciatori, ed il Comitato militare Ue, presieduto dal generale Claudio Graziano, a lavorare sui dettagli e sulle regole di ingaggio.