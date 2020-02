Razzi vicino ambasciata Usa a Baghdad

Diversi razzi sono caduti nella notte vicino all'ambasciata americana situata nella zona verde ad alta sicurezza di Baghdad, riferiscono fonti militari Usa.

Si tratta del diciannovesimo attacco agli interessi americani in Iraq in quasi quattro mesi.

Le esplosioni sono avvenute intorno all'1:30 ora italiana e hanno fatto scattare le sirene d'allarme dell'ambasciata Usa, ha detto una fonte diplomatica.

Al momento non sono stati segnalati particolari danni materiali o vittime.