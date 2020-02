Contagiati 40 americani scesi da nave

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Quaranta dei 400 americani che sono stati evacuati dalla nave da crociera in quarantena in Giappone, la Diamond Princess, risultano contagiati dal nuovo coronavirus.

Lo ha riferito un funzionario americano, come riporta la Bbc.

Coloro che sono risultati positivi al virus saranno ricoverati negli ospedali giapponesi, mentre gli altri faranno rientro con due aerei negli Stati Uniti, dove saranno messi in isolamento per altri 14 giorni in una base militare.