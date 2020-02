Gb: Sunak nuovo cancelliere Scacchiere

E' il 39enne Rishi Sunak, finora numero due del Tesoro, il nuovo cancelliere dello Scacchiere e responsabile della politica economica del governo Tory britannico di Boris Johnson. Lo ha annunciato Downing Street dopo le dimissioni di Sajid Javid. Sunak fa parte della leva dei giovani brexiteer emergenti e dei nuovi conservatori di origini etniche non anglosassoni. Fedelissimo di Johnson, è nato in Inghilterra da una famiglia originaria del Punjab, in India.

Javid, 50 anni, ha invece radici pachistane.