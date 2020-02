Israele: blitz vandalico di ultrà nazionalisti in un villaggio arabo

Il villaggio arabo di Jish (Galilea) è stato vittima la scorsa notte di una incursione di vandali che hanno forato pneumatici di 170 automobili e che hanno tracciato slogan sulle pareti esterni di una moschea. Fra l'altro hanno scritto in ebraico: 'Ebrei svegliatevi, no alle conversioni di religione'. Secondo la polizia è presumibile che l'attacco - il secondo in sette mesi nella stessa località - sia stato condotto da ultrà nazionalisti ebrei.

Il blitz - che è già stato condannato dai Capi delle Chiese cristiane in Terra Santa e da alcuni parlamentari di sinistra - è stato fatto poche ore dopo l'arresto di un estremista ebreo di 19 anni, Elya Ben David, attivo fra i coloni della Cisgiordania.

Con un provvedimento giudicato straordinario, lo Shin Bet - il servizio di sicurezza israeliano - ha chiesto per il giovane estremista 'arresti amministrativi' di un mese, ritenendo che egli rappresenti un forte pericolo per la sicurezza.

Non è escluso, secondo alcuni osservatori, che l'incursione di ieri in Galilea possa essere una ritorsione condotta da suoi compagni.