Coronavirus: 908 i morti in Cina. Allarme per contagi all'estero

Sono saliti ad almeno 908 i morti per Coronavirus in Cina e oltre 40mila le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia. Lo ha riferito la National Health Commission, l'organo responsabile per i servizi

igienico-sanitari e la salute nel Paese.

Gli stranieri contagiati nella stessa Cina sono saliti a 27, secondo il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. Tre sono stati ricoverati e dimessi, due sono deceduti (un cittadino americano e uno giapponese) e 22 sono i casi di trattamento in isolamento.

Intanto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha avvertito che i casi di contagi avvenuti all'estero di cui si è finora saputo potrebbero essere "la punta dell'iceberg". In un tweet, Ghebreyesus ha sottolineato che "ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina".

Da parte sua, il dipartimento della Sanità britannica ha avvertito che il coronavirus è "una minaccia seria e imminente per la saluta pubblica". Nel Regno Unito i contagiati sono saliti a 8, secondo quanto riporta la Bbc.

La tv commerciale TBS riferisce che sulla nave da crociera Diamond Princess, ferma nel porto giapponese di Yokohama con 3.700 persone a bordo, sono segnalati 60 nuovi casi di coronavirus. Il totale sale così a 130. Sulla nave ci sono anche 35 italiani, di cui 25 membri dell'equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma.

Il presidente cinese Xi Jinping, con la mascherina protettiva, si è intanto sottoposto per la prima volta in pubblico alla misurazione della temperatura corporea. E' accaduto in un'ispezione a un centro di prevenzione e controllo nella comunità di Anhuali, nel distretto

di Chaoyang, a Pechino. Xi, riferisce la Xinhua, "ha chiesto

informazioni su prevenzione e controllo dell'epidemia al suo

livello primario e necessità relative alle forniture primarie".

Pechino ha tuttavia invitato l'Italia ad "astenersi da misure eccessive" e di "valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza". Lo ha affermato nel briefing online con i media il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, rispondendo ad una domanda su possibili incomprensioni tra Italia e Cina sulla chiusura dei voli diretti decisa da Roma.