In un libro le vite straordinarie degli italiani di Francia

Vite straordinarie, che contribuiscono a intessere quel rapporto unico e indissolubile che unisce l'Italia e la Francia: un folto pubblico ha assistito a Parigi alla presentazione del libro 'L'Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France et des Francais d'Italie', ulteriore testimonianza - se mai ce ne fosse bisogno - dell'eterno legame che lega due nazioni cardine dell'Europa.



Il volume di circa 300 pagine, curato da Costanza Stefanori per le edizioni Skira, ripercorre le storie di 59 personalità di origine italiana sepolte al Père-Lachaise, il più celebre e monumentale dei cimiteri parigini: Amedeo Modigliani, Gioacchino Rossini, Giuseppe De Nittis, Vincenzo Bellini o Piero Gobetti, ma anche altri immeritatamente finiti nell'oblio come l'artista circense Antonio Francon o il clown Achille Zavatta.



Altrettante espressioni di una relazione, quella tra Italia e Francia, che dopo gli attriti politici dello scorso anno tiene ora a celebrare Luigi Di Maio. "Le storie di così tanti personaggi illustri - afferma il ministro degli Esteri nella prefazione - consentono di esaltare il profondo legame di amicizia tra l'Italia e la Francia, nostra 'Sorella Latina', anche nel percorso verso l'Unità italiana". Oltre che "riscoprire una identità tutta italiana ma al tempo stesso francese e profondamente europea", come ha detto l'ambasciatrice d'Italia in Francia, Teresa Castaldo, nel discorso pronunciato dinanzi alla folta platea, tra cui l'attrice Monica Bellucci, che ha partecipato alla presentazione del libro nell'antico teatrino siciliano dell'ambasciata in Rue de Varenne. Rendendo omaggio ad un progetto editoriale che "testimonia la solidità e l'indissolubilità, come spesso ripetuto dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei rapporti tra i due popoli, uniti da vincoli di una forza ed una intensità che non ha pari nel panorama delle relazioni internazionali del nostro Paese", Castaldo ha quindi salutato il "rinnovato dinamismo delle relazioni italo-francesi", alla vigilia del vertice di Napoli il 27 febbraio.



'L'Italia del Père-Lachaise' è anche frutto della tenacia e dell'entusiasmo della Console Generale d'Italia a Parigi, Emilia Gatto, al lavoro su questo progetto da oltre due anni e che ha detto di sentire una "fortissima gioia perché siamo giunti a questo giorno magnifico, in cui vediamo realizzarsi un sogno". Mentre il Direttore Generale della Farnesina per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, Luigi Maria Vignali, presente a Parigi per partecipare alla cerimonia, ha insistito sull'importanza di un'iniziativa che "mette insieme memoria, arte e storia di una comunità" oltre che onorare la "straordinaria amicizia" franco-italiana. Corredato da una mappa ad hoc del Père-Lachaise e una specifica app da scaricare sullo smartphone, il progetto editoriale è stato sviluppato anche grazie al contributo dei Comites, Comitato elettivo degli italiani residenti all'estero di Parigi. Dopo la presentazione a Parigi, il volume riccamente illustrato verrà presentato lunedì a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia a Roma.