Usa 2020: Iowa, Buttigieg vince di misura

L'ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg mantiene un lievissimo vantaggio sul senatore Bernie Sanders col 100% dei voti scrutinati dopo i caucus in Iowa, prima tappa delle primarie dem per la corsa alla Casa Bianca: 26,2% contro 26,1%. La senatrice Elizabeth Warren arriva terza col 18%, seguita dall'ex vice presidente Joe Biden col 15,8%. Quinta la senatrice Amy Klobuchar col 12,3%. "E' una notizia fantastica", ha commentato Buttigieg. I candidati hanno tempo sino alle 12 locali (le 19 in Italia) di oggi per chiedere il riconteggio.