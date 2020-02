Irlanda al voto, Sinn Fein a sorpresa primo nei sondaggi

Sorpresa alla vigilia del voto in Irlanda, convocato all'ombra della Brexit del grande vicino britannico: la sinistra nazionalista dello Sinn Fein, paladina dei sogni di riunificazione con l'Irlanda del Nord, è indicata infatti in testa dagli ultimi sondaggi, in possibile maggioranza relativa per la prima volta nella storia, davanti ai due partiti filo-Ue di centro-destra che da sempre si contendono il potere a Dublino - il Fianna Fail di Micheal Martin (liberali europei) e il Fine Gael del premier uscente, Leo Varadkar (Ppe) -, ma che potrebbero essere costretti stavolta a un governo di coalizione.

Una prospettiva cui Varadkar, primo leader irlandese figlio di padre immigrato e gay dichiarato, comunque non s'arrende, chiedendo fiducia per portare a termine lui - e col sostegno di Bruxelles - la partita a scacchi con Londra: "E' presto per le sentenze - dice Varadkar all'ANSA -. E dopo aver scongiurato il ritorno delle frontiere rigide con la Brexit voglio essere io a difendere anche gli scambi commerciali dai dazi doganali".