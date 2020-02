Di Maio a Madrid, l'Hub Enel è uno dei nostri orgogli

"Uno degli orgogli italiani all'estero". Così Luigi Di Maio ha descritto l'Hub innovation Enel a Madrid, il centro di innovazione messo su circa due anni fa che il ministro degli Esteri ha visitato oggi, primo politico italiano.

"Oggi ci troviamo in uno degli orgogli italiani all'estero, grazie ed Enel e grazie a tutto l'ecosistema spagnolo qui si sviluppano delle start up, dei progetti che oltre ad essere un'occasione di business e quindi di lavoro e di guadagno per tanti giovani in tutto il mondo, sono anche un'occasione per aiutare le persone", ha sottolineato Di Maio dopo la visita in mattinata a 'The Cube', un edificio a pochi minuti dal centro della capitale spagnola, creato proprio per diventare fucina di innovazione. "Io credo che l'Italia debba essere molto più orgogliosa di quello che è rispetto ai progetti, rispetto alle proprie aziende, rispetto ai propri concittadini", ha aggiunto il ministro dopo il tour della struttura e l'incontro con alcune start up.