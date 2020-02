Bafta a Renée Zellweger-Joaquin Phoenix

Renee Zellweger migliore attrice per 'Judy' e Joaquin Phoenix migliore attore per 'Joker' ai Bafta, gli 'oscar britannici' assegnati in serata a Londra. Il miglior film è '1917' e il premio per la regia è andato a Sam Mendes che lo ha diretto.

Candidata all'Oscar Renée Zellweger ha già vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in 'Judy', il film sulla vita di Judy Garland. Le altre candidate per il premio come migliore attrice erano Jessie Buckley ('A proposito di Rose'), Scarlett Johansson ('Marriage Story'), Saoirse Ronan ('Piccole donne') e Charlize Theron ('Bombshell'). 1917, il film ambientato durante la prima guerra mondiale, ha vinto su 'The Irishman', 'Joker', 'Once Upon a Time... In Hollywood' e 'Parasite'. Per gli stessi film erano stati nominati i registi Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino e Bong Joon-Ho, ma l'oscar britannico è andato a Mendes.