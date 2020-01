Netanyahu,'per Usa colonie sono Israele'

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Gli Stati Uniti riconosceranno le colonie israeliane nei territori palestinesi come parte di Israele. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu illustrando il piano di pace di Donald Trump in una conferenza stampa a Washington. Secondo il piano, ha aggiunto, i rifugiati palestinesi non avranno diritto al ritorno in Israele.

Netanyahu si è detto pronto a negoziare con i palestinesi un "cammino verso un futuro Stato", ma a condizione che questi riconoscano Israele come uno "Stato ebraico".