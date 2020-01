Esplosione in una fabbrica a Houston, almeno un ferito

Un ferito e un disperso è il bilancio provvisorio della potente esplosione che si è verificata in una fabbrica a Houston, in Texas, alle 4:30 del mattino ora locale.

L'edificio, che si trova nella parte occidentale della città, nell'area di Gessner, è occupato dall'azienda Watson Grinding and Manufacturing, specializzata in macchinari industriali. Secondo il proprietario dell'immobile, l'esplosione sarebbe stata originata da un serbatoio di gas propano.

IL VIDEO TRATTO DA UN SITO DI NEWS BRITANNICO

Update : Moment of #Houston explosion at 4500 Gessner - No reports of injuries at this stage



Video : BattleNub19pic.twitter.com/8udDUPQBKZ