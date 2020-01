Harry 'scagiona' Meghan, ma è polemica

(ANSA) - LONDRA, 20 GEN - Parole nette, per rivendicare di aver voluto lui il passo indietro dal ruolo ricoperto finora nella Royal Family, senza condizionamenti di Meghan Markle. E' così che molti giornali britannici interpretano oggi il discorso tenuto ieri sera a un evento di beneficenza dal principe Harry, nel quale il secondogenito di Carlo e Diana ha parlato in pubblico per la prima volta dopo le clamorose decisioni sulla rinuncia, dalla primavera prossima, dello status di "membro attivo" della dinastia dei Windsor.

Una rinuncia che il duca di Sussex - oggetto di critiche mediatiche anche dopo gli ultimi annunci, e di sospetti sul destino dei contributi reali che gli sono stati corrisposti finora non direttamente dalla regina - ha detto di aver scelto di fare non senza "tristezza" e non senza rischi ("è stato un atto di fede", ha detto), ma consapevolmente: come unica opzione possibile per una "vita più pacifica" per se, per la consorte Meghan e il figlioletto Archie.