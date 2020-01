Regeni, Sisi a Conte: 'L'Egitto vuole la verità'

Il premier Giuseppe Conte è stato ricevuto al Cairo dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Con al-Sisi, ha riferito Conte, "abbiamo parlato del caso Regeni; ho ricordato che tra qualche giorno è l'anniversario della scomparsa e rivolgo un pensiero affettuoso ai suoi familiari. Oggi al Cairo ci sono carabinieri e polizia e si fermeranno anche domani: è il segnale positivo che sono ripresi i contatti tra gli investigatori, confidiamo che presto riprendano anche quelli tra le procure. L'importante è che la collaborazione riprenda, al Sisi mi ha rassicurato che la collaborazione da parte loro sarà massima".

In un comunicato della presidenza egiziana, poi, si legge che al-Sisi ha ribadito che "l'Egitto desidera raggiungere la verità e ha confermato il pieno sostegno all'attuale cooperazione fra le autorità coinvolte in Egitto e Italia per svelare le circostanze del caso".