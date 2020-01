Malta, il nuovo premier è Robert Abela

L'avvocato 42enne Robert Abela è stato eletto leader del Partito laburista maltese, diventando automaticamente anche primo ministro dopo le dimissioni di Joseph Muscat accusato di interferenze nelle indagini sull'omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia.

Figlio dell'ex presidente George e visto come outsider incarnazione della continuità col suo predecessore, Abela è stato scelto dalla maggioranza dei 17.500 elettori laburisti - che hanno votato per la prima volta direttamente il loro leader - per la sua promessa di continuare "con le ricette vincenti" di Muscat.

Congratulations @robertabela_mt on being elected @PL_Malta leader. Proud to be handing over to him #Malta PM office on Monday. Thank you @chrisfearne for your excellent contribution to the party and country -JM