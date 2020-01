Trump, auguri compleanno a Kim Jong-un

PECHINO - Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha ricevuto una lettera di auguri per il compleanno, festeggiato l'8 gennaio, direttamente da parte del presidente americano, Donald Trump. E' quanto ha riferito Kim Kye Gwan, advisor del ministero degli Esteri di Pyongyang, che, in base a un dispaccio dell'agenzia ufficiale Kcna, ha chiarito pure che la ripresa dei colloqui tra le parti sulla denuclearizzazione della penisola coreana sarà possibile solo quando "gli Usa accetteranno in pieno tutte le nostre richieste".