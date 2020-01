Sarraj, sì a tregua ma Haftar si ritiri

"Accogliamo con piacere l'iniziativa di Russia e Turchia per un cessate il fuoco e sempre disponibili ad accogliere qualsiasi tipo di iniziativa possa andare in questa direzione. La condizione è il ritiro della parte che attacca, che non sembra disponibile a ciò" perché ha un altro modus operandi. Lo ha detto il premier libico Fayez al Sarraj, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Ho avuto modo di apprezzare il ruolo dell'Italia in questo dossier", ha detto Sarraj.



"Spero che l'appello di Russia e Turchia per una tregua in Libia venga ascoltato". Lo ha detto Vladimir Putin dopo il suo incontro con Angela Merkel. Il presidente russo ha sottolineato di aver aggiornato la cancelliera tedesca sui negoziati di Istanbul col presidente turco Recep Tayyip Erdogan e ha assicurato di sostenere il processo di Berlino per porre fine alla guerra in Libia. "Tutte le parti devono però prendere parte al processo", ha aggiunto Putin.