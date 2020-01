Spagna: entra in Chiesa con il Suv, 'sono posseduto'

E' entrato in chiesa a bordo del suo Suv, spiegando di essere "posseduto" e che l'unico modo per potersi placare fosse quello di "rifugiarsi nella casa di Dio".

E' accaduto in Spagna, a Sonseca, dove un trentacinquenne all'alba ha attraversato con il suo Suv le pesanti porte di legno della chiesa ed ha guidato lungo la navata fino ad arrivare all'altare. Per fortuna non c'erano fedeli all'interno della chiesa in quel momento e l'unico a rimanere lievemente ferito è stato proprio l'uomo. A chi lo ha soccorso chiedendogli le ragioni del suo gesto ha spiegato di essere "posseduto" e che si sentiva al sicuro solo in chiesa.