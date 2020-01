Terremoto del 6.2 in Indonesia

Un terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito il nordovest dell'Indonesia, ma non è stato emesso alcun avviso di tsunami e non sono stati segnalati al momento vittime o danni. Lo riporta l'Osservatorio geologico statunitense (Usgs).



Il sisma ha colpito a una profondità di 20 chilometri poco al largo della costa dell'isola di Simeulue, a ovest di Sumatra.



L'ufficio meteorologico e geofisico dell'Indonesia ha escluso minacce di tsunami. La gente è corsa sulle spiagge in preda al panico.