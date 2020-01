Londra, incendio distrugge sala concerti

Un violento incendio ha semidistrutto la notte scorsa la sala da concerti londinese Koko, nel quartiere nord di Camden, una delle più note della capitale: secondo quanto riporta la Bbc online il tetto della struttura è stato completamente divorato dalle fiamme. Non si hanno notizie di vittime o feriti.

Circa 60 pompieri sono riusciti a domare l'incendio verso le 3:30 di questa mattina (ora italiana), ha reso il capo dei vigili del fuoco Jon Lewis.

La sala da concerti, che era chiusa per lavori di ristrutturazione, venne inaugurata nel 1900 con il nome di Camden Theatre, poi divenne The Music Machine e successivamente Camden Palace e Camden Hippodrome, prima di adottare l'attuale nome di Koko.

Negli anni, sul suo palcoscenico si sono esibiti gruppi come i Coldplay, i Rolling Stones, i Clash e cantanti come Madonna e Prince. La causa dell'incendio per il momento non è nota.