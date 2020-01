Per l'Opéra di Parigi sciopero più lungo

Lo sciopero contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron, cui aderiscono i ballerini dell'Opéra di Parigi, ha costretto la storica istituzione francese al più lungo stop della sua storia recente con gravi conseguenze: tre settimane di paralisi, 63 spettacoli annullati e una perdita di oltre 12 milioni di euro.

"Negli ultimi 30 anni, si tratta dello sciopero più lungo e delle perdite più pesanti", ha fatto sapere l'Opéra all'Afp.

I ballerini, gli unici ad andare in pensione a 42 anni, difendono il loro regime speciale che risale a Luigi XIV e hanno rifiutato la proposta del governo di fare entrare in vigore la riforma solo per i danzatori reclutati dal 2022.