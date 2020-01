Indonesia: alluvione Giacarta, 29 morti

Si aggrava il bilancio delle alluvioni che hanno colpito la capitale indonesiana Giacarta alla vigilia di Capodanno: i morti - ha comunicato l'agenzia per i disastri dell'Indonesia - sono almeno 29 e le piogge torrenziali hanno lasciato vaste aree della megalopoli sott'acqua. Decine di migliaia di persone sono fuggite nei rifugi temporanei allestiti in tutta la regione della capitale - che conta circa 30 milioni di abitanti - con decine di case danneggiate nell'inondazione considerata la più mortale degli ultimi anni. I soccorritori hanno usato i gommoni per evacuare i residenti intrappolati nelle loro case, compresi bambini e anziani. "In alcuni punti l'operazione di salvataggio è stata piuttosto impegnativa e difficile. L'acqua era profonda con una forte corrente. Alcuni vicoli erano così stretti che era difficile far passare le barche gonfiabili", ha dichiarato Yusuf Latif, portavoce dell'agenzia nazionale di ricerca e salvataggio. Le autorità hanno riferito che 31.000 persone sono state evacuate