Erc dà il via libera al governo Sanchez

La Spagna ha (quasi) un governo: lo guiderà Pedro Sanchez e sarà formato dall'alleanza fra i suoi socialisti e la sinistra antisistema di Podemos di Pablo Iglesias, più i nazionalisti baschi del Pnv. La fumata bianca, attesa dopo mesi di impasse e quattro elezioni anticipate in quattro anni, è stata permessa dalla sinistra indipendentista catalana dell'Erc, il cui Consiglio nazionale in serata ha approvato a stragrande maggioranza il voto di astensione dei suoi 13 deputati. E che consentirà a Sanchez di avere la maggioranza al voto di fiducia (che in Spagna si chiama "investitura"), calendarizzato il 7 gennaio.

Ma avrà un prezzo politico: il riconoscimento del "conflitto catalano" come "politico", e non più solo come crimine istituzionale. Conflitto che andrà quindi risolto con un "tavolo negoziale bilaterale", che non preveda "veti" su alcuna proposta, come è scritto nero su bianco nell'accordo Erc-Psoe, di cui il quotidiano El Pais ha anticipato il testo. Quindi, si presume, neanche un'eventuale riproposta del "referendum sull'autodeterminazione" della Catalogna, dopo quello unilateralmente convocato dalla Generalitat di Barcellona e finito con una sequela di arresti e condanne, tra cui quella del leader dell'Erc, Oriol Junqueras. I repubblicani catalani hanno chiesto che il tavolo abbia come condizioni che il negoziato sia fra 'governi', non abbia preclusioni o argomenti tabù e abbia invece un calendario di lavori.