Iraq, ordinato il ritiro dei manifestanti davanti all'ambasciata Usa

In mattinata le forze di sicurezza a Baghdad hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti filo-iraniani che hanno trascorso la notte fuori dai cancelli dell'ambasciata americana. Migliaia di dimostranti si erano radunati ieri davanti alla sede diplomatica per protestare contro gli attacchi aerei statunitensi che hanno ucciso 25 combattenti filo-iraniani nel fine settimana. Dopo avere montato una cinquantina di tende e persino bagni portatili, centinaia hanno annunciato un sit-in davanti all'ambasciata fino a quando le forze statunitensi non saranno espulse dal paese. Stamattina hanno anche dato fuoco a bandiere degli Stati Uniti. In risposta, le forze di sicurezza all'interno dell'ambasciata hanno sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti, molti dei quali sono rimasti feriti e sono stati portati via da ambulanze. Le Forze di Mobilitazione Popolare (Hashd al-Shaabi), la coalizione di milizie paramilitari sciite pro-iraniane attive in Iraq, ha ordinato ai suoi sostenitori di ritirarsi dall'ambasciata americana a Baghdad, dove da ieri è in corso una protesta. Una fazione dei dimostranti ha tuttavia rifiutato l'ordine di lasciare l'ambasciata americana.

L'Iran condanna il comportamento "malizioso" degli Stati Uniti. Lo ha detto il leader iraniano Ali Khamenei, in risposta agli attacchi militari di domenica degli Stati Uniti contro basi dei miliziani sciiti in Iraq. Khamenei ha parlando durante un incontro con un gruppo di infermiere in occasione della Giornata degli infermieri.

L'Italia esprime ferma condanna per il recente attentato contro una postazione della Coalizione anti-Daesh in Iraq e per l'attacco contro l'ambasciata americana a Baghdad ed esprime solidarietà a Stati Uniti ed Iraq per le vittime e i feriti. Lo comunica la Farnesina in una nota. In questa fase di forti tensioni a Baghdad, l'Italia sottolinea la necessità di rispettare l'inviolabilità delle rappresentanze diplomatiche e di garantire la sicurezza del personale che vi presta servizio ed auspica una tempestiva normalizzazione della situazione, si legge nella nota, che prosegue: l'Italia conferma il proprio attivo contributo agli sforzi della Coalizione anti-Daesh e il sostegno all'Iraq nell'azione di contrasto al terrorismo e di costruzione di un futuro di pace, stabilità, e prosperità per tutti gli iracheni.