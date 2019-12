Kazakistan, cade un aereo con 100 persone a bordo

E' di 12 morti e 60 feriti il bilancio provvisorio dello schianto in Kazakistan di un aereo, con 100 persone a bordo, poco dopo il decollo da Almaty.



Sul velivolo, diretto alla capitale Nur-Sultan (ex Astana), viaggiavano 95 passeggeri e 5 membri d'equipaggio.



L'aereo della Bek Air ha perso altitudine alle 7:22 ora locale (le 2:22 in Italia), prima di colpire una barriera di cemento e schiantarsi contro un edificio a due piani.



L'aeromobile è stato identificato come un Fokker-100, un aereo di linea di medie dimensioni a doppia turboventola.



Tutti i voli della Bek Air e di Fokker-100 in Kazakistan sono stati sospesi in attesa delle indagini sull'incidente, hanno affermato le autorità del Paese.