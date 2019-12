Circa 300 migranti salvati in Spagna

(ANSA) - MADRID, 26 DIC - Circa 300 migranti africani sono stati tratti in salvo nelle ultime ore al largo della Spagna mentre tentavano di raggiungere via mare diversi punti della costa iberica. Ciononostante, l'anno si chiude con un calo degli arrivi di migranti in Spagna di oltre la metà, il 50,5%, con 30.781 persone censite contro le 62.126 del 2018. Un notevole incremento, del 70,8% si è però registrato alle isole Canarie, secondo dati forniti dal ministero dell'Interno spagnolo. Negli ultimi giorni, sono giunti nelle isole sei imbarcazioni con un totale di 182 persone, in gran parte originari dell'Africa subsahariana, portando il bilancio annuale a quota 2.331. La Guardia Costiera cerca un'altra imbarcazione dispersa vicino alle isole con 35 persone a bordo. Nella penisola, tra la vigilia e il giorno di Natale, c'è stato un gran numero di sbarchi di migranti, assistiti, in tutti i casi, dalla Croce Rossa prima di essere messi a disposizione della polizia.