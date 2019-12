Yemen: colpito da razzi uffcio Oxfam

ROMA - Attaccata la sede di Oxfam nel sud est dello Yemen. L'ufficio dell'organizzazione umanitaria a Al Dahle'e - si legge in un comunicato - è stato colpito la notte scorsa da due razzi che hanno danneggiato il tetto e l'ingresso della struttura ma non hanno provocato vittime. "Oxfam, per ragioni di sicurezza, è stata quindi costretta a sospendere temporaneamente le operazioni di soccorso nel Governatorato, dove è al lavoro per garantire l'accesso ad acqua pulita, cibo e servizi igienico ad una popolazione stremata da quasi 5 anni di conflitto". "La conseguenza - scrive Oxfam nella nota - sarà che questo Natale circa 1.359 famiglie non potranno ricevere aiuti economici per l'acquisto di beni alimentari e altre 5.000 non potranno usufruire di interventi per il ripristino di infrastrutture essenziali".