Boris Johnson: 'La ratifica della Brexit è un dono di Natale'

La Brexit sarà "l'alba" di una nuova era per il Regno Unito e il primo voto in programma oggi alla Camera dei Comuni sulla legge di ratifica dell'uscita dall'Ue (EU Withdrawal Agreement Bill) è un regalo "incartato per Natale al popolo britannico". Così Boris Johnson, che ha introdotto il dibattito sulla legge. Per il premier Tory, vincitore alle elezioni del 12 dicembre, si tratta di "una promessa mantenuta" e di un modo per mettere fine "ad anni di rinvii e acrimonia in Parlamento". Questo è un nuovo Parlamento", il cui compito è di portare ora a compimento la Brexit - "get Brexit done" - per poter "riunire il Paese" e superare "le divisioni fra Leave e Remain". "E' tempo di andare avanti", ha ribadito Johnson, evocando "un Regno rinvigorito e unito" per il dopo Brexit.

Non ci saranno proroghe della transizione post Brexit oltre la scadenza di fine 2020: ha confermato alla Camera dei Comuni, introducendo al voto una versione aggiornata della legge di ratifica dell'uscita dall'Ue che vieta la possibilità di chiedere estensioni. A un deputato laburista che gli chiedeva se questa mossa non rischi di rimettere sul tavolo lo scenario di un no deal a scoppio ritardato, il premier Tory ha quindi risposto: "Al contrario, ci rafforzerà" nei negoziati con Bruxelles sulle relazioni future.

Il voto dei Comuni - per la cosiddetta seconda lettura sul testo in generale - è previsto entro le 15 italiane. L'esito favorevole al governo è scontato vista la larga maggioranza assoluta di cui ora dispone. Seguirà la pausa natalizia del Parlamento, poi la ripresa del dibattito capitolo per capitolo della legge fra il 7 e il 9 gennaio e infine il passaggio di rito alla Camera dei Lord; l'approvazione definitiva e l'entrata in vigore è attesa ampiamente in tempo per la scadenza sul divorzio formale da Bruxelles del 31 gennaio 2020. Il testo modificato del Withdrawal Bill, prevede fra l'altro un emendamento che vieta per legge l'estensione della transizione post-divorzio (con mantenimento dello status quo) oltre il 31 dicembre 2020, data entro la quale dovrà quindi essere raggiunta obbligatoriamente un'intesa ulteriore con Bruxelles sulle relazioni future (commerciale in primo luogo); l'attribuzione a tutti i tribunali britannici (e non più solo alla Corte Suprema) del potere di riesaminare in futuro le sentenze della Corte di Giustizia Europea; l'obbligo da parte dei ministri di aggiornare periodicamente Westminster sull'andamento dei prossimi negoziati con l'Ue; l'abolizione di leggi ormai "superate" come il cosiddetto Benn Act che nella precedente legislatura avevano imposto al governo di chiedere a Bruxelles proroghe della Brexit in caso di mancato accordo.

"La Brexit sarà attuata per il 31 gennaio e il Paese potrà guardare avanti", ha commentato Johnson. "Il prossimo sarà un grande anno per il nostro Paese, l'anno della Brexit realizzata, ma anche di un boom di fondi per l'Nhs (la sanità pubblica), d'investimenti nelle infrastrutture e di accesso a nuove opportunità nella nostra grande nazione", ha aggiunto con un riferimento al programma di governo illustrato ieri nel Queen's Speech. "Sarà l'inizio di un nuovo decennio in cui il Regno Unito - ha insistito ottimista - sarà un campione del libero commercio, dell'innovazione e della scienza, in grado di affrontare le sfide con vecchi e nuovi amici nel mondo".