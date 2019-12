Dal Pe permesso temporaneo ai catalani

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont e il suo ex ministro Toni Comin, che hanno scelto autonomamente l'esilio in Belgio dopo il tentativo di secessione del 2017, verranno oggi al Parlamento Ue a Bruxelles e riceveranno un badge provvisorio da parlamentare valido per oggi. Lo si apprende a Bruxelles. I due riceveranno informazioni dai servizi parlamentari sul loro mandato e sui loro diritti finanziari. Dal 6 Gennaio potranno ritornare e ricevere il badge definitivo da parlamentare e completare l'accredito.