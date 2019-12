SPARI A MOSCA, I SERVIZI DI SICUREZZA: TRE GLI ASSALITORI, È TERRORISMO

(ANSA) - MOSCA, 19 DIC - Gli autori dell'assalto alla sede dei servizi di sicurezza interni russi (Fsb) erano tre. Lo conferma l'Fsb stesso, chiarendo che la sparatoria è iniziata nella sala d'ingresso al pubblico del palazzo di Lubyanka. Due assalitori sono stati neutralizzati mentre il terzo è riuscito a fuggire ed è stato ucciso in seguito. Un vigile urbano, in servizio di fronte all'entrata, è rimasto ucciso nel corso della sparatoria. L'Fsb ha classificato l'incidente come un attacco terroristico. Lo riporta l'agenzia Moskva. (ANSA).