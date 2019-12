Usa: emergenza senzatetto a New York

Un piano da 120 milioni di dollari per aiutare i senzatetto. E' l'iniziativa lanciata dal sindaco di New York, Bill de Blasio, che promette di voler mettere fine al problema dei "senzatetto così come lo conosciamo finora". "Faremo qualcosa che nessuna altra città ha mai fatto.

E' il momento di spingersi dove non ci siamo mai spinti, ovvero aiutare i nostri fratelli" senzatetto, spiega De Blasio.

Il piano prevede l'investimento di 120 milioni di dollari il prossimo anno per la creazione di 1.000 nuovi appartamenti destinati a chi vive in strada. I fondi serviranno anche per la realizzazione di 1.000 rifugi con a disposizione letti per chi ne ha bisogno. L'annuncio segue l'incidente avvenuto due mesi fa, quando il senzatetto Randy Santos ha ucciso altri quattro clochard mentre dormivano in strada.