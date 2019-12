Russia espelle 2 diplomatici tedeschi

La Russia ha annunciato l'espulsione di due diplomatici tedeschi come misura di risposta alla recente espulsione di due diplomatici russi da parte della Germania.

Berlino la settimana scorsa ha cacciato due diplomatici russi accusando Mosca di non collaborare nelle indagini sull'omicidio di un ex miliziano ceceno nella capitale tedesca, crimine dietro il quale gli inquirenti tedeschi sospettano che ci sia il governo russo. I due diplomatici tedeschi hanno sette giorni per lasciare il Paese.