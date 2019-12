Erdogan, canale artificiale nel Bosforo

"Inizieremo il più presto possibile con un bando di gara il progetto del Kanal Istanbul", che consiste nella creazione di un canale artificiale di 43 km tra il mar Nero e il mar di Marmara per sostituire il Bosforo.

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante la presentazione ad Ankara di un altro progetto per la costruzione di 100 mila nuove case popolari nella capitale. Il canale "serve a proteggere il Bosforo da un grave disastro", ha aggiunto Erdogan, facendo riferimento al massiccio traffico di navi e petroliere che attraversano quotidianamente lo stretto di mare che divide in due Istanbul.

Definito un progetto "folle" dallo stesso leader turco alla sua presentazione nel 2011, il canale è fortemente criticato dalle opposizioni e dagli ambientalisti per i danni che potrebbe causare all'ecosistema e i rischi di una nuova speculazione immobiliare di massa in una metropoli che ha già superato i 15 milioni di abitanti.