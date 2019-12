Bosnia, ultimi profughi lasciano Vucjak

(ANSAmed) - SARAJEVO, 11 DIC - Le operazioni di trasferimento dei migranti dal campo di Vucjak, nel nord ovest della Bosnia-Erzegovina a ridosso del confine con la Croazia, si sono concluse nella tarda serata di ieri quando una quindicina di pullman, con circa 700 migranti, sono arrivati al centro d'accoglienza di Usivak, presso Sarajevo, dove tutto era pronto per accoglierli.

Successivamente i migranti saranno trasferiti nella vicina ex caserma di Blazuj quando la struttura sarà disponibile e dove è previsto che passino l'inverno.

Il portavoce del cantone di Sarajevo, Mirza Hadziabdic, citato dai media, ha dichiarato che le operazioni di trasferimento, seguite da oltre cento agenti di polizia, si sono svolte senza incidenti o difficoltà alcuna.

Per diversi mesi alcune centinaia di migranti hanno vissuto in condizioni disumane nel campo di Vucjak sotto tende di plastica e inadeguate, senza riscaldamento, elettricità o acqua corrente, e privi dei più elementari servizi igienico-sanitari.