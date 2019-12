Doping: Putin, Mosca presenterà ricorso

La Russia presenterà ricorso contro il bando da Olimpiadi e Mondiali per i prossimi quattro anni deciso dalla Wada, l'agenzia mondiale antidoping: è quanto riferito dal presidente russo, Vladimir Putin, al termine del vertice sull'Ucraina a Parigi.



Rispondendo a una domanda sull'argomento, Putin ha dichiarato che "la cosa più importante è che ogni sanzione, come avviene dai tempi del diritto romano, deve essere individuale" per fatti commessi da questa o quell'altra persona". Ma non possono esserci "sanzioni collettive".



L'ex campionessa russa di salto con l'asta Yelena Isinbayeva ha bollato come "crudeli" e "assassine" le sanzioni dell'agenzia antidoping mondiale Wada, che ha deciso di bandire la Russia per quattro anni dalle competizioni internazionali per aver falsificato i dati di laboratorio consegnati agli investigatori lo scorso gennaio. "Queste sanzioni sono crudeli, ingiuste, atroci e assassine per lo sport russo", ha scritto su Instagram la campionessa olimpica. "Per me - ha proseguito - è difficile comprendere, mi chiedo in che modo la Wada possa difendere i diritti degli atleti russi puliti, chiedendo loro di gareggiare sotto la bandiera neutrale".