Libia: Salamé, senza pace esodo migranti

ROMA - L'alternativa a una Libia di pace e prosperità "è orribile", e se non cesserà il conflitto "temo un bagno di sangue a Tripoli, temo un grande movimento migratorio di popolazioni, ci saranno masse di sfollati che ricadranno in tutti i Paesi vicini, come Niger, Algeria, Tunisia, Sudan, e temo che andremo ad aggiungere punti controversi a una lista su cui già le grandi potenze non si trovano d'accordo". Lo ha dichiarato l'inviato speciale Onu per la Libia, Ghassan Salamé, nel suo intervento ai Med Dialogues. "Gli interessi perseguiti da molti di quelli che interferiscono negli affari interni libici possono

essere soddisfatti grazie a una Libia libera, prosperosa e pacifica, più che dal conflitto. Se si mira al petrolio, a fermare la migrazione e a stabilizzare le situazioni commerciali nel Mediterraneo, tutto questo passa da una Libia in pace e prosperità. Il Paese ha i mezzi e la ricchezza per accontentare tutti quelli che cercano di dividersi le sue ricchezze", ha spiegato. "Se ancora ci sta a cuore qualche livello di sicurezza collettiva al mondo e un minimo d'intesa sul contenimento dei conflitti locali, dobbiamo agire. Se non facciamo questo in Libia, vista la posizione strategica del Paese, avremo grattacapi tutti, non solo i Paesi vicini", ha sottolineato Salamè.