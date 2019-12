Sparatoria nella base Usa di Pensacola in Florida, 3 morti

Una sparatoria si è verificata nella base militare Usa di Pensacola, in Florida. Secondo la Cnn ci sono undici feriti: cinque sono stati ricoverati al Baptist Health Care, sei all'Ascension Sacred Heart. Lo riferiscono le autorità.

Inoltre sale a due, oltre all' assalitore, il bilancio provvisorio delle vittime della sparatoria alla Naval Air Station di Pensacola. Lo riferiscono le autorità. Non si conoscono ancora le cause della tragedia e come è morto l'uomo che ha sparato, se si sia tolto la vita o sia stato ucciso.